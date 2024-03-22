«Роберт Дауни — младший» выманил у россиянки 300 тысяч рублей В Кирове мошенники использовали дипфейк Роберта Дауни — младшего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кировской области мошенники использовали дипфейк голливудского актера Роберта Дауни — младшего, чтобы обмануть свою жертву, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, в результате действий злоумышленников пострадала жительница Зуевки.

Отмечается, что женщине по видеосвязи позвонил «сотрудник спецслужб», сзади него на стене висел портрет президента России Владимира Путина. Поэтому женщина поверила, что разговаривает с настоящим силовиком.

Другой мужчина натолкнулся на этого же мошенника. Но при этом он успел сделать скриншот, на котором засветилось лицо «Железного человека».

Ранее эксперт Владимир Ульянов высказал мнение, что мошенники не смогут одновременно использовать дипфейки и подмену телефонного номера из-за сложности реализации подобной схемы. Он пояснил, что использовать сторонний номер сейчас проблематично — все крупные операторы подключены к системе, которая предупреждает пользователей.

В свою очередь стало известно, что Минцифры России, МВД РФ и Роскомнадзор намерены заняться правовым регулированием использования цифровой технологии подмены личности, также известной как дипфейк. Правительство планирует ввести наказание за использование таких технологий в противоправных целях.