Ритуальщики завербовали полицейских ради данных о покойниках Baza: в Белгороде ритуальщики завербовали полицейских ради данных об умерших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде хозяйка и агент ритуальной службы завербовали восьмерых сотрудников полиции, чтобы первыми получать информацию об умерших людях, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, правоохранители убеждали родственников погибших обращаться в агентство злоумышленников.

Как передает канал, полицейские сливали данные с ноября 2022 года. Схему раскрыли в конце прошлого года. Сначала удалось задержать шестерых правоохранителей, позже выяснилось о причастности еще двоих. В отношении сотрудников МВД могут возбудить уголовные дела о превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и мелком взяточничестве. Владелице агентства ритуальных услуг и ее подчиненному также могут грозить сроки за мошенничество.

О задержании шестерых сотрудников правоохранительных органов стало известно в середине декабря. Сообщалось, что все участковые работают в белгородском отделе полиции № 1. Служебная проверка продолжается.

Ранее в Крыму полицейский обманул практиканта на 70 тысяч рублей, пообещав ему помочь получить водительское удостоверение за вознаграждение. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, суд приговорил силовика к одному году лишения свободы условно.