Риелтор объяснил рекордный рост цен на жилье в Кисловодске Барсуков: рекордный рост цен на жилье в Кисловодске связан с низкой базой

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Рекордный рост цен на жилье в Кисловодске связан с низкой базой, заявил в беседе с NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, эта информация является скорее манипуляцией.

Этот якобы громадный рост показывается эффектом низкой базы. В 2015 году цены упали, а потом начали расти. Образовалась низкая база, за счет этого цены начали ползти вверх, — объяснил риэлтор.

По его словам, если посмотреть за последние пять лет, то рост действительно будет в два раза. Однако, если оценить стоимость недвижимости с 2014 года, то за девять лет они выросли не в два раза, а на 70%.

Поэтому нельзя говорить, что за это время громадно выросли цены. За девять лет только официально инфляция увеличилась больше, чем эти 70%. Мне кажется, он [глава города-курорта Евгений Моисеев] просто манипулирует, чтобы сделать красивый заголовок, — заключил Барсуков.

Ранее Евгений Моисеев заявил, что стоимость жилья в Кисловодске показала рекордный рост за последние пять лет на вторичном рынке по всей стране. Она увеличилась в 2,4 раза, до 170 тыс. рублей за кв. м, подчеркнул он.

До этого экономист Алексей Кричевский заявил, что в 2024 году цены на жилье в новостройках «еще порастут». Он подчеркнул, что у застройщиков и девелоперов пока еще есть рычаги давления на покупателей. При этом рост цен ожидается примерно на уровне инфляции.