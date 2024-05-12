РИАН назвало количество пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде РИАН: семь человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При обрушении целого подъезда многоэтажного дома в Белгороде пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. В настоящий момент в районе прилета снаряда проводится эвакуация мирных жителей.

Попадание в 3-й подъезд. Подъезд полностью обрушен. Пострадало семь человек, идет эвакуация жителей, — уточнил он.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что под завалами обрушившегося в Белгороде подъезда дома может находиться до 20 человек. Уточняется, что после удара госпитализированы 11 человек, двое из которых несовершеннолетние. Также известно, что существует угроза обрушения соседних конструкций, поэтому спасатели приступили к эвакуации.

До этого в Сети появилось видео с места обрушения в Белгороде. На кадрах видно, что обрушившаяся часть дома завалила проезжую часть и тротуары. Также в месте обрушения от самой крыши и до фундамента зияет дыра.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что при обрушении десятиэтажного жилого дома погибли три человека. Он также информировал, что в результате происшествия пострадали 10 человек, экстренные службы приступили к эвакуации жильцов квартир, расположенных рядом с разрушенным подъездом.