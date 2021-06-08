Силовики пришли с обысками в мэрию Воронежа

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Сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия в мэрии Воронежа. Об этом журналистам РИА Новости сообщил источник в местных силовых структурах.

Собеседник агентства не раскрыл детали, но сообщил , что появившаяся в СМИ информация «не совсем точная».

Накануне ТАСС сообщило , что силовики провели обыски в строительном подразделении городской администрации. По предварительным данным, это связано с реконструкцией парка «Орлёнок».

Парк «Орлёнок» в центре Воронежа начали реконструировать в 2019 году, на эти цели выделили 237,7 млн рублей. Работы собирались завершить к сентябрю 2020 года, но открытие учреждения перенесли на весну 2021 года. Позже сроки опять сдвинули на лето того же года. Парк до сих пор не открыт.

Ранее плита недостроенного частного дома обрушилась на троих детей в селе Копанище Воронежской области. Их тела нашли под завалами. Погибли мальчики в возрасте от семи до 12 лет. Их тела нашли под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.