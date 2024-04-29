РИА Новости: ВС России ударили по крупному ж/д узлу в Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева пишет об ударе ВС России по крупному ж/д узлу в Харьковской области. Агентство утверждает, что в поселке городского типа Боровая распределялась техника, боеприпасы и личный состав ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Нанесли удар по пгт Боровая Харьковской области, там находится железнодорожный узел, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по ЛБС Харьковского направления, — цитирует РИА Новости собеседника.

Ряд занятых российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, заявлял глава администрации Купянского района Александр Капленко. По его словам, местные власти стараются оказать максимальную помощь оставшимся жителям региона.

Ранее украинский Telegram-канал DeepState сообщил, что российские силы за день взяли под контроль сразу два села в ДНР. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Соловьево и Семеновка, которые находятся южнее Очеретино. Как утверждает проект, ВС России смогли прорвать оборону ВСУ в районе села Кисловка в Купянском районе Харьковской области и продолжили продвижение под Авдеевкой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.