РИА Новости: в Якутске задержали военкома города

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. Ранее информация об этом появилась в социальных сетях.

Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова действительно задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения, — сказал источник.

В военном комиссариате Республики Саха (Якутия) заявили о том, что официально никакой информации по поводу задержания Захарова нет. О причинах задержания также не сообщается.

Ранее стало известно о жителе Хабаровска, задержанном после того, как он сбежал из армии 19 лет назад. В 2003 году Евгений дезертировал, купил поддельный паспорт и перестал общаться с родственниками, которые посчитали, что его уже нет в живых. Спустя 19 лет во время прогулки мужчину идентифицировала камера с распознаванием лиц. В итоге его снова отправили в армию, где он будет дожидаться решения суда по делу о подделке документов и дезертирстве.