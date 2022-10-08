РИА Новости: в ЛНР задержали украинских диверсантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники спецслужб ЛНР задержали группу украинских диверсантов, которая планировала серию терактов на территории республики, включая подрывы в детских садах и других учреждениях для дошкольников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации агентства, оперативники провели оперативно-разыскные мероприятия и пресекли диверсионную деятельность.

Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики, — сообщил спикер агентства.

В данный момент спецслужбы республики устанавливают соучастников группы диверсантов.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов, — заявил источник.

Ранее в ГУВД Запорожской области сообщили, что в Бердянске сотрудники местной полиции задержали диверсанта ВСУ. В его телефоне была обнаружена переписка с украинскими военными, в которой мужчина выражал готовность корректировать ведение огня по объектам Вооруженных сил России.