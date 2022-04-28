РИА Новости: задержанный морпех готовил теракт в крупнейшем ТРЦ «Меганом»

В Крыму в крупнейшем торгово-развлекательном центре полуострова «Меганом» готовился теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона. Собеседник издания заявил, что инициатором был бывший украинский военный.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании «сторонника неонацизма» 1988 года рождения. По данным ведомства, он по указанию бойцов полка «Азов» готовил теракт.

В квартире, где жил задержанный, изъято самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований. Также обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта, — сообщили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные сбыт и хранение взрывчатых веществ).

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Курганской области 19-летнего студента техникума по подозрению в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение. У юноши изъяли семь самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие, а также дневник с пошаговым планом готовящегося теракта и инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.