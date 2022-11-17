РИА Новости: в Херсоне расстреляны 39 пророссийских активистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель экстренных служб Херсона заявил РИА Новости, что украинские силовики расстреляли в городе 39 пророссийских активистов. Кроме того, он утверждает, что, возможно, ещё 74 человека увезли в неизвестном направлении. Иных доказательств, кроме слов источника, издание не предоставляет.

Их (пророссийских активистов. — NEWS.ru) тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России, — отметил собеседник агентства.

Представитель экстренных служб добавил, что выехавших граждан якобы запугивают националисты, врываясь в оставленные в Херсоне дома и квартиры и портя их имущество.

При этом обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой для последующего отправления собственникам, находящимся на левобережной части Херсонской области, с целью их устрашения, — сказал он.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин пояснил, что город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его словам, все желающие покинули район боевых действий.