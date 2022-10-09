РИА Новости: в Херсоне прогремели четыре взрыва, сработала ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СПУ, зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300

В Херсоне прозвучали четыре взрыва, сообщает корреспондент РИА Новости. По информации журналиста, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). При этом следов ее работы в небе над Херсоном не видно.

Четыре взрыва прогремели в Херсоне, предварительно, сработала противовоздушная оборона, — сообщает агентство.

В украинских Telegram-каналах сообщили о воздушной тревоге в Херсоне и Херсонской области.

Ранее член военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские солдаты, которые пытались провести операцию контрнаступления в регионе, уперлись в оборону без шансов для дальнейшего продвижения. Он отметил, что военнослужащие ВСУ буквально остановились.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села, хутор Тополи и город Грайворон. За минувшие сутки регион четырежды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Утром 8 октября Гладков заявил о том, что украинская сторона нанесла удар по селу Бирюч Валуйского городского округа, в результате чего была ранена 16-летняя девушка.