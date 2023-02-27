РИА Новости: в ДНР создали батальон из украинских пленных

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие ВС РФ

В Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Его сформировали из украинских военнопленных, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко.

Бывший старший сержант украинских войск пояснил, что в настоящее время в подразделении числится около 70 человек, бывшими украинскими военными с боевыми опытом являются 95% личного состава.

История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила, — рассказал Тищенко.

Он уточнил, что батальон формируется, люди сейчас получают российское гражданство и паспорта. Им предстоит подписать контракт и отправиться в лагерь для дальнейшей подготовки. Контракты добровольцами подписываются на общих основаниях, добавил Тищенко.

Ранее сообщалось, что около 200 украинских военнопленных собираются пополнить формируемый в ДНР добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом заявил представитель силовых структур республики. Он пояснил, что изначально планировалось создать небольшой батальон, но, к его удивлению, число желающих стало значительно выше, чем предполагалось.