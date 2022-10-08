Судоходство в Керченском проливе не останавливали Росморречфлот: судоходство в Керченском проливе из-за инцидента на мосту не останавливали

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Инцидент с топливной цистерной на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе. Его не стали останавливать после того, как в хвосте грузового поезда вспыхнула цистерна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, — заявили в Росморречфлоте.

Агентство отмечает, что после инцидента локомотив вывел часть вагонов пострадавшего состава на станцию Керчь. На Крымском мосту начались аварийные работы, уточнили агентству в «Крымской железной дороге».

Телеканал «Звезда» добавил, что пострадавших в поездной бригаде во время инцидента не оказалось. В настоящее время на подъездах к Крымскому мосту местные власти разворачивают для водителей пункты питания и обогрева.

Ранее стало известно о загоревшейся цистерне с топливом на одном из участков Крымского моста. По предварительным данным, грузовой поезд шел из Тамани в Керчь. Возгорание произошло около шести часов 8 октября. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что судоходные арки моста не повреждены, причины происшествия выясняются.