РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые проживали до 2014 года в Луганске и на территории региона, сейчас массово пытаются продать свои квартиры. По словам собеседника агентства, они действуют через недобросовестных местных риелторов и нотариусов.