РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые проживали до 2014 года в Луганске и на территории региона, сейчас массово пытаются продать свои квартиры. По словам собеседника агентства, они действуют через недобросовестных местных риелторов и нотариусов.
Сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики, — сообщил источник РИА Новости.