РИА Новости показало бой группы «Вагнер» в промзоне Артемовска

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корреспонденты РИА Новости сняли бой группы «Вагнер» в промзоне Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. По данным агентства, бойцам надлежало контролировать дорогу и пресекать любые перемещения противника в районе недавно освобожденного завода АЗОМ.

Недавно «отработали» три машины. По данным вроде как радиоперехвата, в одной из них находились «спецы» (спецназовцы — NEWS.ru), которые ехали сражаться с нами, — пояснил боец группы «Вагнер.

При этом он указал на три уничтоженные машины противника на улице перед зданием. Когда несколько украинских военных стали перебегать дорогу, по ним начали работать из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Одного на дороге уничтожили.

После перестрелки противник принялся обстреливать из минометов здание, в котором укрывались бойцы «Вагнера». Когда одна из мин попала в крышу, бойцы укрылись в подвале.

Также группа «Вагнер» успешно провела штурм здания на этой же улице. Сначала группа прикрытия стала обстреливать здание из пулеметов, а затем штурмовики вошли в здание и провели «зачистку».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвигаться в Артемовске, сейчас основные бои с украинскими солдатами ведутся в центре города. По его словам, ВС России удалось приблизиться к железнодорожной станции Артемовска.