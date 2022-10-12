На замглавы администрации Белозерки под Херсоном совершено покушение РИА Новости: на замглавы Белозерки в Херсонской области Кошелева совершено покушение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На замглавы администрации поселка Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение, сообщили РИА Новости в администрации региона. Нападавшие устроили взрыв. Политик выжил, его состояние оценивается как стабильное. Оперативные службы ищут преступников.

Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва, — рассказал собеседник агентства.

29 августа министр сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексей Ковалев был застрелен. Нападение на чиновника было совершено в его доме. Неизвестные проникли в дом и расстреляли чиновника из помпового ружья, тело мужчины обнаружила его мать.

До этого сообщалось о покушении на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Его машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве, мощность которого составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Чиновник получил легкие ранения, неопасные для жизни. В ВГА региона предположили, что покушение было совершено местной «диверсионной законсервированной группой».