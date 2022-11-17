РИА Новости: под Донецком нашли двигатель ракеты США с истекшей гарантией РИА Новости: под Донецком нашли двигатель ракеты США HARM с истекшим гарантийным сроком

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Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком обнаружили возле Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Судя по маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад.

Вероятно, ракета не смогла захватить цель и самоуничтожилась, — сказано в материале.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины за последний год получили13,2 млн единиц оружия и военной техники. Армия получила современное вооружение украинского производства, в частности, береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, а также радиолокационные станции «Малахит».

Кроме того, ВСУ имеют в своем распоряжении крупнокалиберные винтовки Alligator и T-Rex, 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА-117-02, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты. Украинские военные также получили ручные термобарические и дымовые гранаты, элементы динамической защиты танков, средства криптографической защиты и бронированные машины.