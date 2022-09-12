РИА Новости: по обстрелявшим Белгородскую область военным ВСУ нанесен удар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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По украинским военным, обстрелявшим пункт пропуска на границе с Белгородской областью, нанесен авиаудар, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его данным, в результате противник был разбит.

По противнику, который обстрелял пункт пропуска, был нанесён авиаудар, после которого он был рассеян, — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе обстрелян погранпункт Логачевка. По его данным, пострадавших и разрушений нет, глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место. В пункте временного размещения в селе Логачевка переселенцы распределяются по другим пунктам временного размещения в других регионах России.

До этого жители Белгородской области сообщили, что в регионе слышны звуки взрывов. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Отмечается, что наиболее громкие взрывы слышны близ населенных пунктов Таврово и Майское. Они находятся в непосредственной близости к украинской границе.