РИА Новости: пилоты упавшего в Иркутске Су-30 потеряли сознание в полете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-30

Пилоты разбившегося в Иркутске военного самолета Су-30 могли потерять сознание в полете, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что причиной этого могла стать ошибка при подготовке кислородных баллонов к полету. Официальных подтверждений этой версии пока нет.

Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета. <...> К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах, — сказал собеседник агентства.

23 октября Су-30 рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет. Самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта.

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Незадолго до катастрофы летчики перестали выходить на связь. По данным ведомства, причинами падения самолета могли стать отказ техники или ошибка пилотирования. Также есть предположение, что летчики погибнуть еще в воздухе. Майор ВВС Андрей Красноперов высказал версию о том, что пилоты могли уснуть за штурвалом из-за кислородного голодания, возникшего по причине сбоя системы питания чистым кислородом.