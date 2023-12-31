РИА Новости: заградотряд ВСУ расстрелял отступающих украинских солдат

Фото: Capt. H Howey; Capt. H Howey; Ca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающий бойцов ВСУ, заявил РИА Новости анонимный источник. Он также предоставил агентству видеокадры, снятые с беспилотного летательного аппарата.

ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных — силы теробороны, не желающие умирать на позициях, — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неизвестным.

На представленных видеокадрах, согласно утверждению РИА Новости, беспилотник запечатлел момент захвата украинского опорного пункта, когда российские военнослужащие заходят в окоп. В этот момент с другой стороны окопа в сторону тыловых позиций убегают пять человек, одетых в форму защитного цвета. После того, как они добираются до места назначения, находящиеся неподалеку двое человек начинают стрелять по ним из автоматов, а затем забрасывают гранатами. Через некоторое время к позициям прилетел дрон-камикадзе, после чего там произошел сильный взрыв.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что бойцы националистических батальонов не позволят группировке ВСУ отступить из Авдеевки. По его словам, «заградотряды получили четкий приказ».

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов также предполагал, что присутствие на Краснолиманском направлении боевиков украинской спецбригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) говорит о серьезных трудностях у ВСУ на этом участке фронта. По его мнению, «азовцы» будут выполнять функцию заградительных отрядов при «мясных штурмах» российских позиций.