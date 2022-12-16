РИА Новости: бойцы группировки «Отважные» сожгли технику ВСУ в ЛНР Опубликовано видео уничтожения «Отважными» техники ВСУ в ЛНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

РИА Новости опубликовало видео, на котором бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа подбили несколько единиц техники ВСУ на рубеже Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике. Огонь из артиллерийских систем корректировался беспилотником.

В последнее время противник старается не накапливать больших сил в одном месте, прекрасно понимая, что мы за ним ведем наблюдение и можем нанести серьезные потери. Пытаются они рассредоточиваться, мы прекрасно это видим. Сегодня подбили им «бэху» (боевая машина пехоты. — NEWS.ru) и поразили джип, — говорится в сообщении.

Ранее на Лиманском направлении члены группировки «Отважные» посадили на землю украинский беспилотник при помощи системы радиоэлектронной борьбы. С помощью дрона ВСУ выслеживали позиции российских военных. БПЛА приземлился без повреждений.

Ранее командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на участке Сватово — Кременная в ЛНР стабилизировалась. По его словам, чтобы остановить продвижение ВСУ на этом направлении, туда было переброшено значительное число российских военных. В данный момент продвижение противника жестко остановлено.

Он подчеркнул, что на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка ведется детальная работа по выявлению и ликвидации украинских военных.