РФ закрыла небо над частью Крыма и Чёрного моря

Власти РФ ввели с 20 по 24 апреля ограничения на полёты над частью Крыма и Чёрного моря, говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM). Меры касаются перелётов до высоты в 19 тысяч метров над южным Крымом — от Севастополя до Феодосии, также над прилегающими территориальными водами РФ.
Район объявлен опасным для авиалайнеров,
Накануне Госдепартамент назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Чёрного моря «неспровоцированной эскалацией» со стороны Кремля. Представитель ведомства Нед Прайс выразил в письменном заявлении «глубокую обеспокоенность» запретом, при этом обвинив Москву в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море.
Чиновник снова отметил обеспокоенность Вашингтона предполагаемым наращиванием числа военнослужащих России возле границ Украины, добавив, что такого количества военных там не видели с 2014 года.
Ранее сообщалось, что дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) изменила слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, утверждавшего о развёртывании у границ с Украиной 150 тысяч российских военных. В стенограмме его выступления после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД говорится уже о 100 тысячах человек.