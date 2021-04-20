РФ закрыла небо над частью Крыма и Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/9ecd5732-a1bc-11eb-a69e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти РФ ввели с 20 по 24 апреля ограничения на полёты над частью Крыма и Чёрного моря, говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM). Меры касаются перелётов до высоты в 19 тысяч метров над южным Крымом — от Севастополя до Феодосии, также над прилегающими территориальными водами РФ.

Район объявлен опасным для авиалайнеров, передаёт «Интерфакс». До этого Москва заявила, что с 24 апреля по 31 октября 2021-го приостанавливается мирный проход через территориальные воды РФ иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря.

Накануне Госдепартамент назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Чёрного моря «неспровоцированной эскалацией» со стороны Кремля. Представитель ведомства Нед Прайс выразил в письменном заявлении «глубокую обеспокоенность» запретом, при этом обвинив Москву в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море.

Чиновник снова отметил обеспокоенность Вашингтона предполагаемым наращиванием числа военнослужащих России возле границ Украины, добавив, что такого количества военных там не видели с 2014 года.

Ранее сообщалось, что дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) изменила слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, утверждавшего о развёртывании у границ с Украиной 150 тысяч российских военных. В стенограмме его выступления после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД говорится уже о 100 тысячах человек.