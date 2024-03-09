РФ обрушила на ВСУ «смертоносную комбинацию»: новости СВО на утро 9 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины не могут ничего противопоставить синхронной работе российских беспилотников и артиллерии в зоне спецоперации, сообщил военный эксперт Драго Босни. По его словам, защищаться против такой «смертоносной комбинации» невозможно.

России удалось решить проблему производства беспилотников, которая возникла после распада Советского Союза, уточнил эксперт. Москва, по его мнению, активно модернизирует высокотехнологичные вооружения и не собирается останавливаться.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта днем 8 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ устроили массовую атаку дронов на Таганрог

Российские силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Таганрог, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, пострадал сотрудник МЧС.

Украинский беспилотник сбили над Курском

Украинский беспилотник сбили в небе над Курском, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, аппарат удалось обезвредить силами противовоздушной обороны. Обломки сбитого дрона ВСУ повредили крышу поликлиники.

По поручению Старовойта на место инцидента отправлены представители администрации области. В частности, с ситуацией разбирается министр здравоохранения Екатерина Письменная.

Фото: МО РФ

Украине запретили ремонтировать оружие США

Украинские предприятия не имеют права заниматься ремонтом стволов американских гаубиц M777, так как это запрещено экспортным законодательством США, пишет Foreign Policy. Компании на Украине, по имеющейся информации, могут только сделать их копии, хотя это тоже связано с определенными рисками.

Производство аналогов стволов приведет к возможному нарушению прав интеллектуальной собственности, подчеркнули авторы статьи. В то же время американские специалисты не могут помочь с ремонтом вооружения на фронте, так как на них распространяются ограничения на перемещения без разрешения Белого дома.

В России ответили на слухи о попытке устранить Зеленского

Москва не собирается устранять президента Украины Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский. По его словам, если бы ВС РФ действительно хотели это сделать, то у них бы точно получилось.

В США восхитились возможностями ракеты «Кинжал»

Возможности российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» меняют ситуацию на поле боя в зоне спецоперации на Украине, отмечают эксперты YouTube-канала Defense TV. Украинские военные не могут определить место запуска этого оружия, говорится в видео.

Удары ВС РФ по военным объектам Киева, нанесенные с применением «Кинжалов», доказывают, что подобного оружия мир еще не видел. Ракетами оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К, говорится в видео.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении саммита с участием России. Политик подчеркнул, что мирный план должен готовиться другими странами без участия Москвы.

Украинский лидер пояснил, говоря о россиянах, что «эти люди все блокируют», в то время как Киев планирует получить «справедливый мир».

Ранее Эрдоган после встречи с коллегой подтвердил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина. Политик уверен, что конфликт должен быть решен путем мирных переговоров, а справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем.

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