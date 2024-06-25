Резвящийся в «ванне» медведь Яша из зоосада в Великом Устюге попал на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала в своем Telegram-канале водные процедуры медведя Яши из зоосада Деда Мороза в Великом Устюге. На опубликованном видео косолапый с огромным удовольствием резвится в яме с водой.

Пользователи в комментариях оставили десятки восторженных комментариев: «Счастливый Яков Потапыч», «Хочется смотреть бесконечно! Незабываемое видео!», «Дорвался Яшка до воды!», «Медведю для счастья нужна большая лужа». Многие даже позавидовали Яше, умеющему так отдыхать и наслаждаться жизнью.

Также Акулова показала свежее фото панд Диндин и Катюши и назвала их моделями. На опубликованном снимке мама и дочь словно по подиуму спускаются к посетителям из своего домика. Подписчики считают, что они похожи на пушистых красавиц и звезд, которые должны быть «на обложке модного журнала».

Ранее Акулова опубликовала видео, на котором Катюша забирает у мамы Диндин веточку бамбука. Чтобы дотянуться и спасти родительницу от переедания, малышке пришлось растянуться в шпагате между двумя бревнами. После того как маленькой панде удалось забрать бамбук, она ловко вернулась на бревна. Устроившись поудобнее, медвежонок принялся обедать.