«Резиновые» могилы: участковый лишился работы после скандала на кладбище

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Свердловской области участковый из поселка Шаля Юрий Золотко добивается расследования дела о трех покойниках в незаконной могиле на местном кладбище. Дело не расследуется, а полицейский за это время лишился работы и сам стал фигурантом уголовного дела. NEWS.ru рассказывает историю экс-участкового из российской глубинки.

Незваные гости в могиле

История Юрия Золотко началась с трех неизвестных трупов, которые работники кладбища нашли под могилой недавно похороненной женщины. Работники сразу обратились в полицию, но там никак на ситуацию не отреагировали.

Когда Золотко узнал об этом, написал заявление в Следственный комитет. В нем он утверждал, что его начальство скрывает информацию о найденных трупах.

После этого Юрия уволили. Официально — за драку. Тела неизвестных перезахоронили в три безымянные могилы. Кому принадлежали найденные останки, на тот момент так и не было установлено, рассказывает «4 канал».

В итоге все-таки имена трупам дали. Но и тут Золотко начал досаждать похоронщикам и полиции. Он выяснил, что в список внесли некоего Федора Хафизова. Но ему удалось узнать, что полный тезка этого мужчины похоронен в другом месте на кладбище в поселке Шаля. Совпадает и дата рождения погребенного, пишет E1.RU.

«Все трое якобы в один год умерли, 2019-й, с разницей в один и два месяца, но один стал мумией, а другой разлагающимся был на момент нахождения. Также много других несоответствий. Юра был уверен, что трупы просто „подгоняли“. Скорее всего, это не они, а нашли подходящих „отказников“», — рассказывает жена экс-полицейского.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономят на «отказных» трупах?

Экс-участковый уверен, что таким образом местные подрядчики экономят на захоронении «отказных» покойников. Власти выдают за погребение серьезные суммы.

«Возможно, администрация кладбища либо похоронная служба таким образом экономят деньги. Дело в том, что каждый бесхозный труп должен быть похоронен как положено: в отдельной могиле, с гробом и крестом. На это выделяют бюджетные средства», — предполагала супруга экс-участкового Кристина в интервью РИА Новости. Самому Юрию суд запретил общаться с прессой.

Неугодный у начальства

Два года назад Золотко уже обращался в суд из-за увольнения и доказал незаконность решения руководства. А всего у него с работодателем было четыре судебных разбирательства. Причины разные: лишение премий, невыплата положенной зарплаты, дисциплинарное взыскание, воспрепятствование ношению табельного оружия.

Когда началось разбирательство с неучтенными трупами, на Золотко внезапно завели уголовное дело. Заявители — трое рецидивистов, которых он задержал в предыдущие годы. Они жалуются, что полицейский применил к ним силу при задержании. Разбирательство ведется по статье о превышении должностных полномочий.

Дело против Золотко ведет полицейский Юрий Двинский, который и приехал на вызов о трех телах, случайно выкопанных на местном кладбище.

Сейчас Юрий Золотко требует проверить ранее судимых лиц, одновременно написавших на него заявления о том, что он якобы несколько лет назад причинил им физическую боль при задержании. Он уверен, что рецидивисты оговаривают его под влиянием сотрудников, а дело носит заказной характер. Он отметил, что все заявления написаны слово в слово.

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