Режим воздушной опасности ввели в российском регионе Артамонов: режим воздушной опасности введен в Липецкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей следить за оперативной информацией в официальных каналах правительства и МЧС.

Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время» и портале «ЛипецкМедиа», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали «Газель» на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка Белгородской области. Он уточнил, что в транспортном средстве выбиты стекла, посечен кузов. В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что российская противовоздушная оборона подавила более 10 беспилотников ВСУ в Славянском, Северском и Кущевском районах. По его словам, дроны противника пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Также глава Калужской области Владислав Шапша предупреждал, что на территории предприятия в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения БПЛА. Возгорание было ликвидировано оперслужбами.