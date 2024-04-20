Режим воздушной опасности ввели в российском регионе Липецкий губернатор объявил о введении в регионе режима воздушной опасности

Фото: МО РФ

В Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он призвал жителей области следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, — говорится в публикации

Вечером 19 апреля Артамонов сообщил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Липецкой области. Глава региона рекомендовал жителям не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов и не трогать их, а также по возможности оставаться дома.

Позже угрозу атаки отменили. При этом, по словам губернатора, в регионе все еще сохраняется желтый уровень опасности.

Ранее Игорь Артамонов заявлял, что обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области. По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

До этого губернатор Липецкой области сообщил о падении беспилотника на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. После падения дрона в здании возникло возгорание, добавил губернатор. Площадь пожара составила около четырех квадратных метров.