В Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он призвал жителей области следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.
На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, — говорится в публикации
Вечером 19 апреля Артамонов сообщил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Липецкой области. Глава региона рекомендовал жителям не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов и не трогать их, а также по возможности оставаться дома.
Позже угрозу атаки отменили. При этом, по словам губернатора, в регионе все еще сохраняется желтый уровень опасности.
Ранее Игорь Артамонов заявлял, что обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области. По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
До этого губернатор Липецкой области сообщил о падении беспилотника на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. После падения дрона в здании возникло возгорание, добавил губернатор. Площадь пожара составила около четырех квадратных метров.