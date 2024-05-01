Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области Артамонов: на территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности

Фото: МО Украины

Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, информировал губернатор региона Игорь Артамонов. Он призвал граждан следить за сообщениями об оперативной обстановке в официальных каналах.

Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время», — подчеркнул политик.

Ранее глава белгородского города Грайворона, который регулярно обстреливается со стороны Украины, Геннадий Бондарев призвал жителей временно покинуть населенный пункт. По его словам, граждан готова принять Ярославская область. Как обратил внимание мэр, власти стараются доставлять оставшимся в городе жителям продукты питания, однако это зависит от обстановки.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что дрон-камикадзе упал на участок дороги белгородского села Вознесеновка и вызвал детонацию. В результате атаки пострадали пять человек, также были повреждены три автомобиля. Среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка, которая получила осколочные ранения спины и руки. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.