Режим самоизоляции продлили в Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер решил продлить режим самоизоляции, который был введён в связи с пандемией COVID-19, до 21 июня.
Режим самоизоляции продлён до 21 июня. Сегодня, 12 июня, губернатор Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Ограничительные меры решили продлить, так как количество заболевших до сих пор растёт. В регионе зафиксировано 2643 случая коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Российского химико-технологический университета имени Менделеева на основе математической модели пришли к выводу, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле. При этом учёные не исключают новых волн — для того, чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.
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