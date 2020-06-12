Режим самоизоляции продлили в Оренбургской области

https://static.news.ru/photo/4e73597a-acbd-11ea-ada5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный Интернет-портал города Оренбурга/vk.com

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер решил продлить режим самоизоляции, который был введён в связи с пандемией COVID-19, до 21 июня.

Режим самоизоляции продлён до 21 июня. Сегодня, 12 июня, губернатор Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ограничительные меры решили продлить, так как количество заболевших до сих пор растёт. В регионе зафиксировано 2643 случая коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Российского химико-технологический университета имени Менделеева на основе математической модели пришли к выводу, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле. При этом учёные не исключают новых волн — для того, чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.