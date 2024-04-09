Режим ракетной опасности запустили в российском регионе Гладков: в Белгородской области запущен режим ракетной опасности

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, заявил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей найти укрытие.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что из соображений безопасности въезд в шесть населенных пунктов Грайворонского городского округа с 20 марта будет ограничен по решению регионального оперативного штаба. Речь идет о территории Козинки, Гора-Подола, Глотова, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй и Безымена. По информации Гладкова, на местах будут выставлены посты сотрудников МВД, Росгвардии, пограничной службы и администрации. Им доверено определять порядок посещения жилых домов.

До этого украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, были повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом, информировал Гладков. В результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.