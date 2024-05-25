Режим ракетной опасности введен в Белгородской области Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал граждан укрыться в безопасных помещениях.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

Минобороны России ранее передавало, что ВС РФ отразили новую атаку Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По данным ведомства, система противовоздушной обороны сбила в небе над регионом шесть снарядов, выпущенных из РСЗО «Град».

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Дзержинского района. Он уточнил, что атака была отражена в ночные часы.

Тем временем в ночь на 22 мая Вячеслав Гладков заявил, что над городом Старый Оскол российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. По его информации, пострадавших не было. В области также звучала сирена ракетной опасности.