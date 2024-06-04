Режим ракетной опасности объявлен в Белгородской области Гладков: в Белгороде и Белгородском районе введен режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сигнал ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал граждан спуститься в подвалы до отбоя угрозы.

Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — следует из текста.

Ранее Гладков объявил о гибели замглавы Корочанского района — секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса. Незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений, констатировал он.

До этого Минобороны РФ информировало, что система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном. Целью проникшего утром 31 мая на территорию региона дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов на российской территории, резюмировали в ведомстве.

Кроме того, в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате этого в пяти квартирах были выбиты окна, в одной из квартир сильно повредился балкон. Кроме того, при ударе БПЛА по детскому саду осколки нанесли урон кровле и стенам летнего павильона.