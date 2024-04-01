Режим ракетной опасности объявили в российском регионе Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлен режим ракетной опасности

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Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что силы ПВО находятся в боевой готовности.

Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход, — предупредил губернатор.

Ранее Гусев сообщил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.

До этого власти Белгорода призвали жителей поселка Горьковский в Грайворонском районе спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что в регионе действует система ракетной опасности, он призвал жителей области срочно покинуть улицу, а тем, кто находится дома, строго рекомендовал не подходить к окнам. Также Гладков уведомил, что Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства.