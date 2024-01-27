Режим ракетной опасности объявили по всей Белгородской области Мэрия Белгорода объявила режим ракетной опасности в регионе

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщила пресс-служба мэрии города. Там призвали жителей соблюдать осторожность — оставаться дома и не подходить к окнам.

РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — отметили авторы сообщения.

Накануне оповещение о ракетной опасности также было запущено в Белгородской области и Белгороде. В мэрии города рекомендовали жителям оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого сообщалось, что руководство города активно принимают меры для обеспечения безопасности населения в случае атаки со стороны ВСУ. Ранее в городе были укреплены остановочные павильоны. Их обложили мешками с песком, чтобы защитить ожидающих общественного транспорта граждан в случае обстрела.

25 января Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область. По данным МО, российскими войсками была пресечена попытка ВСУ нанести удар по приграничному региону из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты два реактивных снаряда, уточнили в военном ведомстве.