Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак

Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Осипова вступило в силу 5 февраля.

Режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Ветеринарной службе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных и определить потребности для строительства постоянных. Органы местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность людей, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак нужно отстреливать, а для зоозащитников предусмотреть смертную казнь. Людей, отстаивающих права и подкармливающих бродячих животных, он назвал «пятой колонной», а запрет на убийство собак — «абсолютной чушью», навязанной извне.

Зоозащитников парламентарий назвал людьми, которые подрывают безопасность России, а деньги, выделяемые на их деятельность, объяснил существованием зарубежного проекта, нацеленного на уничтожение россиян с помощью собак. Стерилизация же и лечение собак в приюте не гарантируют того, что животное не сможет нападать на людей.

В Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Сообщение об исчезновении ребёнка поступило в правоохранительные органы вечером в субботу, 22 января. Позднее тело ребёнка нашли на одном из пустырей. На нём были следы от нападения животных.

Спустя две недели в регионе начали доследственную проверку из-за нового нападения собаки, на трёхлетнего ребёнка, которому наложили 48 швов.