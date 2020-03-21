Несанкционированный пал сухой растительности на сельскохозяйственный землях в Смоленской области вынудил власти ввести режим повышенной готовности к пожарам.
Ситуацию контролирует Главное управление МЧС России по региону. Особые меры введены в Починковском и Смоленском районах области. Оперативный штаб Рослесхоза поручил региональному лесному ведомству усилить взаимодействие с МЧС, МВД, Росреестром, Россельхознадзором, а также органами муниципальной власти и собственниками земельных участков.
Ранее в Еврейской автономной области был зарегистрирован крупный пожар на территории Бирского лесничества. В Рослесхозе поручили принять меры по тушению возгорания,
Представили Greenpeace считают, что в европейской части России существует высокий риск лесных пожаров. Это является следствием аномально тёплой и малоснежной зимы.
NEWS.ru писал, что в населённом пункте Нижнесикиязово в Башкирии произошёл крупный пожар. Там загорелся коровник, площадь пожара составляла 1,8 тысячи квадратных метров, никто не пострадал.
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