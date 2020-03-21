https://static.news.ru/photo/a47acdca-6b78-11ea-b490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несанкционированный пал сухой растительности на сельскохозяйственный землях в Смоленской области вынудил власти ввести режим повышенной готовности к пожарам.

Ситуацию контролирует Главное управление МЧС России по региону. Особые меры введены в Починковском и Смоленском районах области. Оперативный штаб Рослесхоза поручил региональному лесному ведомству усилить взаимодействие с МЧС, МВД, Росреестром, Россельхознадзором, а также органами муниципальной власти и собственниками земельных участков.

Ранее в Еврейской автономной области был зарегистрирован крупный пожар на территории Бирского лесничества. В Рослесхозе поручили принять меры по тушению возгорания, сообщает РИА Новости.

Представили Greenpeace считают, что в европейской части России существует высокий риск лесных пожаров. Это является следствием аномально тёплой и малоснежной зимы.

NEWS.ru писал, что в населённом пункте Нижнесикиязово в Башкирии произошёл крупный пожар. Там загорелся коровник, площадь пожара составляла 1,8 тысячи квадратных метров, никто не пострадал.