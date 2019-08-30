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Власти Ярославской области объявили режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Он будет действовать ближайшие три дня.

Работа сотрудников полиции, которые патрулируют улицы и места больших скоплений людей, усилена из-за начала учебного года и запланированных в связи с ним торжественными мероприятиями.

Также режим повышенной готовности введут 8 сентября — в единый день голосования, передаёт « Городской телеканал ».

Ранее News.ru писал, что более половины родителей школьников намерены отпроситься с работы или даже взять отпуск, чтобы проводить ребёнка в школу в новом учебном году. В этом году торжественные линейки будут проходить 2 сентября.