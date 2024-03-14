Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области Губернатор Гусев: в Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Воронежской области предупредили о введении режима опасности атаки беспилотников, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его информации, силы противовоздушной обороны находятся в режиме готовности.

Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход, — отметил глава Воронежской области.

В ночь на 12 марта Гусев передавал об уничтожении беспилотника средствами противовоздушной обороны. Как подчеркнул губернатор, последствий на земле не обнаружено. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.

До этого власти Белгорода призвали жителей поселка Горьковский в Грайворонском районе спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что в регионе действует система ракетной опасности, и призвал жителей области срочно покинуть улицу, а тем, кто находится дома, строго рекомендовал не подходить к окнам. По его словам, Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил четыре взрывных устройства. В результате происшествия никто не пострадал.