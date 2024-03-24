Режим опасности атаки БПЛА ввели в российском регионе Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Фото: МО РФ

Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, силы ПВО приведены в боевую готовность. Минобороны не комментировало информацию.

На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход, — написал Гусев.

Ранее беспилотник совершил атаку на Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова в Белгородской области. Повреждений оборудования не зафиксировано. Никто не пострадал. Комбинат работает в штатном режиме. Об атаке украинского дрона на предприятие рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины использовали летательный аппарат самолетного типа.

До этого военный эксперт Михаил Онуфриенко предупредил, что Киев планирует создать миллионы дронов-камикадзе. На линии фронта опаснее всего именно такие, дешевые, легкие в производстве БПЛА. Для территорий, находящихся далеко от передовой, угрозу представляют тяжелые беспилотники, пояснил эксперт.