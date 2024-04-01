Режим опасности атаки БПЛА объявлен в российском регионе Старовойт: режим опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен в Курской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Средства противовоздушной обороны приведены в готовность, добавил он.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — написал он.

Ранее Старовойт известил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора, при атаке были повреждены четыре частных домовладения и хозяйственные постройки. Пострадавших в результате обстрела зафиксировано не было, уточнил глава региона. Кроме этого, он опубликовал фото, на которых видны поврежденные постройки.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства российской ПВО за ночь нейтрализовали более 30 беспилотников. Угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется, предупредил он.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал гражданам об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал, подчеркнул он. На место обстрела отработали оперативные и экстренные службы.