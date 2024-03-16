Режим опасности атаки БПЛА объявили в российском регионе Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Жителей Воронежской области предупредили о введении режима опасности атаки беспилотников, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его информации, силы противовоздушной обороны находятся в режиме готовности.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход, — отметил глава региона.

Ранее опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявляли в ночь на 13 марта. Утром Гусев рассказал, что за ночь над территорией региона были сбиты более 30 беспилотников. Отбой режима опасности объявили около 15:00 мск, спустя примерно 13 часов после введения.

В связи с угрозой налета дронов в Новоусманском районе Воронежской области были отменены все массовые мероприятия на открытых пространствах. Гулянья на Масленицу также отменили в городе Россоши, поселке Панино и Бутурлиновском районе. Кроме того, 12 марта в Воронежской области помимо угрозы атаки БПЛА также была объявлена ракетная опасность. Она действовала около 30 минут.