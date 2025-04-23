Режим опасности атаки БПЛА ввели в российском регионе Губернатор Гусев заявил об угрозе атаки БПЛА в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, силы противовоздушной обороны находятся наготове, всем нужно сохранять спокойствие.

Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — добавил Гусев.

Он отметил, что верить в данном случае нужно только официальным источникам информации. Дальнейшие оповещения будут поступать либо от правительства области, либо от регионального МЧС России.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины, впервые атаковал Кабардино-Балкарию. Его сбили силы противовоздушной обороны, после чего дрон упал в поле.

До этого стало известно, что из-за атак ВСУ за неделю погибли 15 мирных жителей, в том числе двое детей. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал, что более 80 человек пострадали. В среднем за сутки фиксировалось до 300 прилетов боеприпасов. Больше всего пострадавших в ЛДНР, Курской, Белгородской и Херсонской областях.