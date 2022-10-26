Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 3 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 3 ноября 2022 года, сообщается на сайте ведомства. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что общий пассажиропоток авиакомпаний за период с января по август 2022 года снизился на 12%, а аэропорт Домодедово потерял почти пятую часть пассажиров за восемь месяцев этого года. Эксперты связали снижение пассажиропотока с уходом крупных перевозчиков из Домодедово и Шереметьево.

Позднее сообщалось, что за девять месяцев текущего года рейсами иностранных авиакомпаний в Россию и из нее воспользовались 8,7 млн человек. В 2021 году за аналогичный период времени показатель составил 4 млн человек. При этом международные авиаперевозки российских компаний снизились с января по сентябрь почти на 16% — до 13 млн человек.

Общее число пассажиров на международных рейсах в страну и из нее также увеличилось на 11% и составило в годовом выражении 21,7 млн человек. Большинство из них — 13,3 млн — совершили полеты через аэропорты московского авиаузла.