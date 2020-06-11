Режим ограничений в Пензенской области продлили до 21 июня

https://static.news.ru/photo/b13b0e44-abe2-11ea-badc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация города Пензы/vk.com

На территории Пензенской области до 21 июня продлили режим ограничений, введённый на фоне пандемии коронавируса. Это решение принял губернатор Игорь Белозерцев, сообщила его пресс-секретарь Дина Черёмушкина в социальных сетях.

До этого в Пензенской области особый режим был введён до 14 июня.

В регионе на обязательной самоизоляции находятся люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет. По улицам разрешается гулять по двое. Кроме того, местным жителя дозволяется заниматься спортом на улице, открыты дилерские центры, объекты сферы услуг и торговли непродовольственными товарами. Их площадь не должна превышать 400 метров.

В рамках принятых для борьбы с коронавирусом мер жители Пензенской области должны соблюдать социальную дистанцию и не находиться в общественных местах без масок.

Режим повышенной готовности продлён до 21 июня без изменений. Регион по-прежнему остаётся на первом этапе снятия ограничений, — написала пресс-секретарь губернатора в Telegram-канале.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сообщил об отмене пропускного режима в регионе с 11 июня 2020 года.