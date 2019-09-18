https://static.news.ru/photo/d0418896-d9d7-11e9-8a30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В городе Чегем в Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в ФСБ.

С 5:00 мск в городе Чегем, на части его территории, введён режим контртеррористической операции, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В оперативном штабе региона сообщили, что режим КТО введён в связи с возможным нахождением в частном доме членов религиозно-экстремистской группировки. Информацию об этом ФСБ получила днём во вторник, 17 сентября.

Как ранее сообщал News.ru, в начале августа в ингушском селе Вознесенское вводился режим КТО из-за боестолкновений правоохранительных органов с боевиками. Преступники открыли огонь по силовикам при попытке задержания.