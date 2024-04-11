Режим контртеррористической операции ввели в российском городе Режим контртеррористической операции ввели в части Нальчика и Черекского района

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в части Черекского района и города Нальчика в Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба оперативного штаба республики. В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

Принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, — говорится в сообщении.

Ранее режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. В региональном управлении ФСБ рассказали, что сотрудники ведомства вели поиски подозреваемых в причастности к террористическим организациям в этих городах. Согласно информации Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики были вычислены спецназом ФСБ. Их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

До этого представители силовых структуры информировали, что спецназ ликвидировал шестерых боевиков во время КТО в городе Карабулак в Ингушетии. При этом уточнялось, что никто из мирных жителей и оперативников не пострадал. Нейтрализация преступников стала результатом масштабной оперативной работы спецслужб, правоохранители вскрыли деятельность террористического подполья, координируемого из-за рубежа. В Сети было опубликовано видео боя с боевиками, заблокированными ФСБ в одном из домов.