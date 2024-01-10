Режим ЧС ввели в воронежском поселке после падения боеприпаса

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В селе Петропавловка Воронежской области введен режим ЧС регионального масштаба после падения боеприпаса, заявил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что в данное время в поселке завершают оценку поврежденного имущества. Соответствующим ведомствам поручено произвести восстановительные работы, чтобы жители получили «дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были».

Безусловно, мы будем следить за качеством работ. Но стоит и еще одна задача — сделать все в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в поселке режим ЧС регионального масштаба. Это, в частности, поможет ускорить выделение средств, — говорится в сообщении губернатора.

Инцидент с аварийным сходом авиационного боеприпаса произошел 2 января в Острогожском районе Воронежской области. В результате ЧП разрушения зафиксированы в семи домовладениях. Жителей нескольких улиц Петропавловки перевезли в пункты временного размещения. Позже губернатор сообщил о четверых пострадавших. Погибших в результате ЧП нет.

В среду, 10 января, в небе над Воронежской областью российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник. По данным Минобороны РФ, попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 14:30 мск.