Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки беспилотников

Фото: t.me/vadim_kstenin

Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кистенин. По его словам, такая мера была принята для оперативности принятия решений в рамках работы комиссии по оценке ущерба в доме, в который попали обломки беспилотника.

По пострадавшему дому и по соседним, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС, — написал Кистенин.

Он добавил, что дом осмотрен, все инженерные системы там оказались в рабочем состоянии. В настоящее время производится подсчет окон, требующих замены. При этом Кистенин уточнил, что жильцы пострадавшего дома были эвакуированы, их временно разместили в школе для обогрева. Мэр призвал горожан «не мешать, не подходить к обломкам и осколкам».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении российскими военными атаки украинских беспилотников в небе над Воронежем. По информации главы региона, в двух домах и ряде частных построек выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы. В Минобороны подтвердили факт атаки, сообщив, что дежурные средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ.

В результате атаки ребенку потребовалась медицинская помощь. Причиной инцидента стал обломок БПЛА, залетевший в квартиру. По информации Гусева, у девочки 2013 года рождения диагностировали резаные раны руки, ноги и шеи. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.