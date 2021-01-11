Режим ЧС ввели в ряде районов Тувы после землетрясения в Монголии

https://static.news.ru/photo/f524f044-5497-11eb-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emercom Tuva/facebook.com

Власти Кызыла и пяти муниципальных образованиях в Туве ввели режим ЧС после землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло 12 января на севере Монголии. При этом до республики докатились только незначительные афтершоки.

Все объекты жизнеобеспечения в Туве сейчас работают в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Оперативные группы пожарно-спасательных частей в районах республики обследуют объекты на предмет повреждений после толчков. Их интенсивность в Кызыле была около 4,5 балла, а в Кунгуртуге составила почти 6 баллов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что землетрясение произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки зафиксированы в 00:32 мск 12 января. Эпицентр находился в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,5, а Геологическая служба США (USGS) назвала цифру 6,8.