Режим ЧС ввели в российском регионе после обстрела ВСУ Mash: режим ЧС ввели в Погарском районе Брянской области после обстрела ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Власти Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Погарском районе, который накануне подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, украинская армия выпустила по селу Чаусы восемь снарядов из реактивных систем залпового огня.

Как передает канал, атака на брянский поселок произошла около 14:00. В результате обстрелов ранения получили мирные жители, а также погибли 10 коров местного сельхозпредприятия.

Атаку на Чаусы ранее подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадали два человека. Помимо этого, ВСУ повредили производственное помещение и одно транспортное средство.

Накануне украинская армия также пыталась атаковать территорию Суражского района Брянской области с применением беспилотных летательных аппаратов. Богомаз уточнил, что дрон сбили силы противовоздушной обороны РФ. Разрушений на земле зафиксировано не было, из местных жителей никто не пострадал. По некоторым данным, украинский беспилотник пытался подорвать нефтепровод «Дружба».

Ранее ВСУ предприняли попытку атаки на Белгородскую область. Нападение украинского дрона предотвратили российские средства ПВО. Пострадавших и разрушений среди инфраструктуры нет.